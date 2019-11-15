موريتانيا: اتفاق الرياض فرصة للحل السياسي الشامل في اليمن

أعلنت الحكومة الموريتانية أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي “من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية”.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بثته الإذاعة الموريتانية “تلقت موريتانيا بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود المملكة العربية السعودية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق”.

وأضافت “إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يضع حدا لحالة التوتر في جنوب اليمن”.

وأشارت الخارجية الموريتانية إلى أن اتفاق الرياض من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية في اليمن.

وكانت الحكومة الشرعية وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاقا لإنهاء الخلاف بينهما في الرياض في 5 نوفمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.