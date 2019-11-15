المشهد العربي

موريتانيا ترحب باتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 5 دقائق
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أعربت موريتانيا، مساء أمس الخميس، عن ارتياحها العميق لاتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها، “تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو وولي عهده الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق”.

وأضافت الخارجية الموريتانية “إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سيضع حدا لحالة التوتر في اليمن.

وأكدت موريتانيا في بيانها إلى أن اتفاق الرياض من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل ورأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

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الانتقالي الرياض الشرعية باتفاق بين ترحب حكومة موريتانيا والمجلس

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