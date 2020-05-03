مورينيو في أحضان ريال مدريد

هاي كورة_ قامت الماركا المدريدية بنشر حوار مطول للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو تحدث فيها عن موسم 2011_2012 الذي هيمن فيه فريق ريال مدريد على اللقب وهذا ملخص حديثه

1_ موسم 2011-2012 مع ريال مدريد كان علامة فارقة في مسيرتي

2_كانت لحظة مهمة للغاية لأنها حدثت في فترة خاصة من هيمنة برشلونة

3_ إنهاء هيمنة برشلونة بأفضل طريقة

4_ القيام بتحقيق رقم قياسي من النقاط والأهداف جعل الأمر أكثر إثارة للإهتمام

5_خيبة الأمل والخروج بركلات الترجيح امام البايرن…ريال مدريد كان أفضل فريق في إسبانيا وكذلك الأفضل في أوروبا.

6_واجهت أفضل برشلونة في تاريخهم بأكمله،…. كان من الضروري أن نتمكن من إيجاد طريقة للعب نكون الأفضل فيها. لقد بنيّنا هوية لعب تتكيف للغاية مع ظروف ونوعية اللاعبين

7_ذهبنا إلى مواجهة فالنسيا وإشبيلية وإلى اللعب في الكالديرون والسان ماميس والكامب نو. الدافع الهائل الذي كان عند اللاعبين كان يعني أن تلك المباريات في تلك الملاعب لم تكن عامل ضغط

8_كلاسيكو الكامب نو ….ذكريات جيدة. لعبنا ضد برشلونة بحثًا عن نتيجتين، لأن الفوز كان سيخدمنا والتعادل أيضًا. وقد جهزنا جيدًا لمباراة الكامب نو تلك.

9_ كررت كلامي للاعبين “سنفوز بهذه المباراة، سنفوز”. كان لديهم الرغبة وفوق ذلك الضغط. قلت سنقتلهم في الهجمات المرتدة. لكن عندما تعادلوا تبخر كل ذلك. وفي نهاية المطاف تغلب المنطق على العاطفة.

10_ كان يتم تشبيه مدريد “بالروك أند رول” نظرا لسرعتهم الخارقة في التحول من الدفاع للهجوم والتي كانت سلاحًا فتاكًا على الخصوم. تكتيكيا….دفاعيًا كنا منضبطين ومنظمين بشكل جيد على أرض الملعب، كل لاعب يعرف دوره بشكل تام ومتقن. كان الانضباط والتنظيم سمة ذلك الفريق

11_ركلات جزاء البايرن؟ لسوء الحظ، هذه هي كرة القدم أيضًا. كريستيانو ، كاكا ، سيرجيو راموس … إنهم ثلاثة وحوش حقيقية لكنهم أيضًا بشر.

12_تلك الليلة هي المرة الوحيدة في حياتي المهنية كلها كمدرب التي بكيت فيها بعد الخسارة ، أتذكرها جيدًا … أنا وكارانكا وقفنا أمام منزلي داخل سيارتي وبكينا. كان الأمر صعبًا جدًا لأن موسم 2011/12 كنا الأفضل