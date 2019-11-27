موسع- الصور الكاملة لإستقبال مطار الريان أول رحلة طيران منذ أعوام



عدن تايم – إسلام السالم :

ذكرت مصادر محلية، صباح الاربعاء، أن رحلة طيران هبطت في مطار الريان الدولي بعد حصولها على الأذن وبعد توقف المطار لخمسة أعوام.

وقال مسؤول من الخطوط الجوية اليمنية ل”عدن تايم” إن الرحلة أقلعت من القاهرة وهبطت في المكلا، الأربعاء، وأضاف أن الرحلات ستتزايد تدريجيا خلال الأيام القادمة.

وعلق الناشط الإعلامي الحضرمي سمير الكثيري في حديثه ل”عدن تايم”: هذه الصور من تدشين افتتاح مطار الريان الدولي و وصول رحلة اليوم الاربعاء القادمة من القاهرة وتعتبر الرحلة الاولى التي تصل لمطار مدينة المكلا بعد اغلاق دام لقرابة الخمس سنوات معلنة بدء العمل الرسمي بالمطار..

وأغلقت الحرب الحوثية وإقتحام القاعدة للمكلا مطار الريان بالاضافة الى جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلى اليمن – بإستثنا، بعضها- وهو الامر الذي سيعزز قطاع النقل في اليمن وسيحدث فيه نقلة نوعية .