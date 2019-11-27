عدن تايم

موسع- الصور الكاملة لإستقبال مطار الريان أول رحلة طيران منذ أعوام

عدن تايم عدن تايم منذ 11 دقيقة
2 أقل من دقيقة


عدن تايم – إسلام السالم :

ذكرت مصادر محلية، صباح الاربعاء، أن رحلة طيران هبطت في مطار الريان الدولي بعد حصولها على الأذن وبعد توقف المطار لخمسة أعوام.

وقال مسؤول من الخطوط الجوية اليمنية ل”عدن تايم” إن الرحلة أقلعت من القاهرة وهبطت في المكلا، الأربعاء، وأضاف أن الرحلات ستتزايد تدريجيا خلال الأيام القادمة.

وعلق الناشط الإعلامي الحضرمي سمير الكثيري في حديثه ل”عدن تايم”: هذه الصور من تدشين افتتاح مطار الريان الدولي و وصول رحلة اليوم الاربعاء القادمة من القاهرة وتعتبر الرحلة الاولى التي تصل لمطار مدينة المكلا بعد اغلاق دام لقرابة الخمس سنوات معلنة بدء العمل الرسمي بالمطار..

وأغلقت الحرب الحوثية وإقتحام القاعدة للمكلا مطار الريان بالاضافة الى جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية إلى اليمن – بإستثنا، بعضها- وهو الامر الذي سيعزز قطاع النقل في اليمن وسيحدث فيه نقلة نوعية .

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
أعوام أول الريان الصور الكاملة رحلة طيران لإستقبال مطار منذ موسع
عدن تايم

عدن تايم

مقالات ذات صلة

Photo of رائد فضاء روسي يعرض صورة لمدينة عدن من الفضاء

رائد فضاء روسي يعرض صورة لمدينة عدن من الفضاء

منذ 8 دقائق
Photo of «الإمارات» تكافح «حمى الضنك» في الساحل الغربي

«الإمارات» تكافح «حمى الضنك» في الساحل الغربي

منذ 8 دقائق
Photo of البحسني يشيد بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان بعد توقف دام سنوات

البحسني يشيد بدعم الإمارات لإعادة تشغيل مطار الريان بعد توقف دام سنوات

منذ ساعة واحدة
Photo of صور- مطار المكلا يستقبل اول رحلة منذ 2015

صور- مطار المكلا يستقبل اول رحلة منذ 2015

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق