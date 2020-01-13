موشن جرافيك: الحديدة.. إرهاب حوثي وتجاهل حكومي

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

الحديدة

2020-01-13 11:24:08

خسرت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، غالبية مناطق محافظة الحديدة، غربي البلاد، فلجأت للانتقام من المدنيين.

ولا يمر يوم في الحديدة، دون توثيق الراصدين الحقوقيين وقائع انتهاك لحقوق الإنسان من جانب الحوثيين تطال مدنيين في المحافظة.

ومؤخراً قصفت الميليشيا الحوثية، منازل المدنيين في مديرية حيس جنوبي الحديدة، أكثر من مرة، في حي المنظر على أطراف المدينة اضطر السكان لترك منازلهم تحت إرهاب الحوثي.

وتعتبر ميليشيا الحوثي، سكان المناطق المحررة في الحديدة، أهدافاً مشروعة لأنشطتها العسكرية لعدم قتالهم في صفوفها، في وقت تتعامل حكومة الشرعية بعدم اكتراث إزاء الجرائم الحوثية اليومية.

وتنشر قناة “نيوزيمن”، على يوتيوب، فيديو موشن جرافيك، يستعرض وقائع الإرهابي الحوثي بحق المدنيين في مناطق تهامة، وهو إرهاب لا يستثني النساء والأطفال.