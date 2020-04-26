موشن جرافيك: الحوثي يلوِّح بانتشار كورونا في صنعاء

@ عدم، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-26 16:59:56

لوَّحت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بانتشار وباء كورونا المستجد في صنعاء الخاضعة لسيطرتها.

وجاء التلويح الحوثي، بوجود حالات إصابة بالفيروس، عبر ما يسمى مجلس تنسيق الشئون الإنسانية، وهو كيان مليشياوي مستحدث في صنعاء.

ويتهم الحوثيون موظفين أجانب في المنظمات الدولية باليمن بإصابتهم بالفيروس، بهدف ابتزاز المنظمات بعد تقليص المساعدات نتيجة الاستيلاء الحوثي على الإغاثة.

وتريد مليشيا الحوثي، الإيحاء بأن تقليص المساعدات أضر بمكافحة انتشار الفيروس، في وقت تستغل فيه المليشيا المحاجر لسرقة المساعدات وابتزاز المسافرين وأخذ المال.

وتنشر قناة “نيوزيمن”، على يوتيوب، فيديو موشن جرافيك، يستعرض دوافع التلويح الحوثي بحالات إصابة بفيروس كورونا في صنعاء، بما في ذلك استباق اتهام المليشيا بسرقة الأموال المخصصة للإجراءات الوقائية من الوباء.