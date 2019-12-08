موشن جرافيك: الحوثي يُكرِّس الانفصال

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2019-12-08 12:56:39

تحشد ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، للحرب باسم “الوحدة” في وقت تكرِّس الانفصال.

وفيما تقاتل الميليشيا الحوثية، الجنوبيين حدود محافظاتهم، تفرض الضرائب على كل السلع التي تأتي إلى مناطق سيطرتها من الجنوب.

وتفرض الميليشيا الحوثية إتاوات مالية ضخمة على المنتجات الزراعية في مناطق شمال اليمن، الذاهبة للجنوب.

كما ترفض ميليشيا الحوثي، عبر حكومتها في صنعاء، الوثائق الرسمية الصادرة من الجامعات في مناطق الجنوب.

وتنشر قناة “نيوزيمن”، على يوتيوب، فيديو موشن جرافيك، يستعرض أبرز مؤشرات تكريس الحوثي للانفصال من صنعاء، في الوقت الذي يحشد فيه ميليشياته للقتال في حدود المناطق الجنوبية باسم الوحدة.