موشن جرافيك: المخا.. خوف من كورونا وشكاوى من انعدام سُبل الوقاية

@ المخا، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-04 09:04:31

اختفت الكمامات والمعقمات ومطهرات التنظيف من صيدليات المخا، والتي تعد بمثابة خط الدفاع الأول للوقاية من فيروس كورونا.

وقال صيادلة لنيوزيمن، إن اختفاء تلك المواد، مرتبط بعدة أسباب، منها يعود إلى توقف حركة الاستيراد من الصين التي أغلقت حدودها، والآخر لجشع التجار، فيما تعود الأسباب الأخرى، إلى قيام بعض المنظمات، بسحب كميات من صيدليات المخا.

واتهم الصيدلي جلال العامري، تجار الجملة بإخفاء كميات كبيرة منها في انتظار ارتفاع الأسعار لإعادة بيعها في الأسواق من جديد بأسعار مرتفعة.

وأضاف ساخطا، دول العالم قدمت أدوات الوقاية بالمجان لمواطنيها خشية انتشار الفيروس، فيما يسعى التجار لدينا إلى تحقيق أرباح مالية، غير مدركين الجائحة التي تضرب العالم، ودفعت بدول تمتلك معايير عالمية في الرعاية الصحية مثل إيطاليا، للاستنجاد لمساعدتها في التصدي للفيروس.

من جانبه يقول الصيدلي صفوان الدخيني، إن أغلب الكمامات تورد من الصين، وإن إغلاق حدودها أوقف التوريد لليمن، في حين نفدت الكميات في الأسواق المحلية.

وتشهد الصيدليات إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في شراء الكمامات والمطهرات، لكنها منعدمة تماما.

ويرجع الدكتور جلال العامري، اختفاء الكمامات إلى قيام المنظمات العاملة في المخا بشراء كميات كبيرة مما أدى إلى نفاد المخزون.

وتنشر قناة نيوزيمن، على يوتيوب، فيديو موشن جرافيك، استطلع فيه عن أراء الباعة والمواطنين حول الأسباب التي تقف خلف أزمة انعدام أهم سُبل الوقاية.