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موشن جرافيك: حرب المدنية في تعز

نيوز يمن نيوز يمن منذ 22 دقيقة
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@ عدن، نيوزيمن، خاص:
السياسية

2019-11-24 16:35:48

ظلت محافظة تعز، وسط اليمن، تُعرف بالعلم والثقافة والتمدن، إلى ما قبل وجود حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين.

وبدأ تنظيم الإخوان بتحريض أبناء المدينة، خاصة فئة الشباب، على الانخراط في التشكيلات المسلحة، وترك التعليم، إذ أغرى الإخوان الناس بالمال خلال عام 2011م لإنشاء جيش يحارب الدولة.

وبالتوازي، اتجهت جماعة الإخوان لخوض حرب صامتة ضد أي علم أو ثقافة من غير منهجها، وتعتبرها كفراً، كما سمحوا لأنصارهم بالنهب لتحفيز البقية على التجنيد.

وفي غضون انطلاق عمليات عاصفة الحزم، في اليمن جنّد الإخوان عشرات الآلاف في تعز، واحتلوا المدارس وحوّلوها إلى معسكرات.

وتنشر قناة “نيوزيمن”، على يوتيوب، فيديو موشن جرافيك، يستعرض أبرز محطات رحلة تنظيم الإخوان لتجريد مدينة تعز من قيمتها الثقافية والمدنية، بما فيها محاربة تجمع الإصلاح للفعاليات الثقافية التي تنوِّر الناس ضد التطرّف الديني.

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نيوز يمن

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