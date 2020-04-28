موشن جرافيك: سيول عدن تكشف فساد الشرعية

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-28 16:44:20

كشفت كارثة السيول الأخيرة، في العاصمة عدن، جنوبي اليمن، عن فساد شرعية الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي.

وفيما عدن تغرق بالسيول، منذ أيام، أعلنت حكومة الشرعية عن تخصيص أكثر من مليار ريال لمواجهة الكارثة.

غير أن المبالغ المعلن عنها، لم تصل إلى المتضررين من السيول في عدن، وذهبت للفاسدين في حكومة الرئيس المؤقت، فيما استمرت منظومة الكهرباء خارج الخدمة لأكثر من أسبوع.

وبعد أيام من إعلان الشرعية تخصيص المبلغ غرقت عدن مرة أخرى بسيول الأمطار جراء المنخفض الجوي، الذي ضرب المحافظة، ولم تنقذ الشرعية المدينة.

وتنشر قناة “نيوزيمن” على يوتيوب فيديو موشن جرافيك، يستعرض تعامل حكومة الشرعية، مع كارثة سيول الأمطار التي ضربت عدن، واستغلالها الكارثة لنهب مليار ريال باسم إغاثة المتضررين.