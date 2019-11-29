موشن جرافيك: مأزق الإخوان في تعز

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2019-11-29 11:25:15

تداول ناشطون، على منصات التواصل الاجتماعي، تسريبات عن إعادة القيادي في الجناح العسكري لتنظيم الإخوان المسلمين، خالد فاضل، إلى قيادة محور تعز.

وجاءت التسريبات، بعد قرابة عام على عزل القيادي الإخواني من قيادة محور تعز العسكري، وتعيين العميد سمير الحاج بديلاً عنه.

وبعد إعفاء “خالد” من المنصب، بموجب مرسوم رئاسي، أصدره الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، كان القيادي الإخواني المكنى “سالم” يمارس دور الحاكم العسكري لمدينة تعز.

ويعتقد أن إقالة سمير الحاج من قيادة محور تعز، تأتي لكسب ودّ الشارع المطالب بالتحرير، خاصة وأنّ الحاج لم ينجز أي نجاح عسكري منذ تعيينه في المنصب.

وتنشر قناة “نيوزيمن”، على يوتيوب، فيديو موشن جرافيك، يستعرض مأزق تنظيم الإخوان المسلمين في تعز، خاصة مع وجود صراع داخلي على المكاسب المالية والنفوذ بين القيادات العسكرية الموالية للجماعة.