محتويات المقال

عزيزي القارئ سنتحدث معك اليوم من خلال الموسوعة حول موضوع عن كرة القدم ، فهي من أشهر الألعاب الرياضية على مستوى العالم، ولها شعبية، ومتابعة كبيرة تحظى بها من قبل الجماهير.

فالملايين يلتف حولها، ويهتف ويشجع اللاعبين الذين يحبهم ويفضلهم، فنجد المدرجات أثناء المباريات تمتلئ بالآلاف من المشجعين.

وهي بالطبع تؤثر على الدولة بشكل إيجابي في الناحية الرياضية، والاقتصادية أيضاً، خاصةً إذا كانت دولة مستضيفة لبطولة رياضية كبيرة، أو عالمية، وسنتحدث عن اللعبة بشئ من التفصيل خلال السطور القادمة، فتابعونا.



موضوع عن كرة القدم

تحتل المركز الأول كأكثر لعبة شعبية على مستوى العالم، فهي تسحر عقول المشاهدين، ويطلق عليها الساحة المستديرة، وبالرغم من الاختلافات العديدة بين الشعوب سواء من الناحية الثقافية، الاقتصادية، أو الاجتماعية، إلا أنها أكثر الألعاب انتشاراً؛ لأن لها تأثير إيجابي كبير في الجانب السياسي، النفسي، و الاجتماعي، سواء على المجتمع، أو الفرد.

فكرة القدم لعبة جماعية وليست فردية، فهي تتكون من فريق به 11لاعباً أساسي، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين يجلسون احتياطياً، وبالتالي تخلق هذه اللعبة روح طيبة، وتعاون بين اللاعبين وبعضهم.

والفريق الفائز في المباراة في لعبة كرة القدم، هو الذي سجل عدد أكبر من الأهداف، وهذه اللعبة تكون بالقدمين وهذا ما يميزها، فهي تحتاج إلى مهارة، وإمكانيات كبيرة، فهذا الأمر ليس بهين على الإنسان؛ لأننا نتحكم بكلتا اليدين، أفضل من التحكم بالقدم.

نشأة كرة القدم

إن كرة القدم لعبة قديمة بدأت مع حضارات عمرها 2500سنة قبل الميلاد، ففي البداية يمكننا أن نشير إلى تلك التدريبات العسكرية التي أقيمت فيي دولة الصين وكان يطلق عليها تسوشو.

وهي عبارة عن محاولات ركل كرة جلدية بها ريش، وشعر من الداخل؛ حتى تصيب شبكة صغيرة تم تثبيتها فوق أعواد من قصب الخيزران، ولابد من أن يدافع اللاعب عن طريق جسده كله ماعدا اليد.

أما إذا ذهبنا إلى اليابان سنجد أن لعبة كرة القدم هناك عرفت بكيرامي، وكانت يتم لعبها في الماضي بواسطة تنظيم دائرة بشكل مغلق، فيمرر اللاعبين الكرة لبعضهم.

أما في الحضارة اليونانية القديمة فسميت كرة القدم باسم إييسكيروس ، وكانت المباراة تقام على ملعب عل شكل مستطيل له خطوط تحده، ولابد من توصيل الكرة عبر اللاعب إلى ما وراء الخطوط التي تخص الخصم، بأي شكل.

ونجد أن الشغب والعنف كان يحدث بكثرة أثناء لعب كرة القدم، في الماضي، لعدم وجود قوانين صارمة ومحددة تنظم عملية اللعب، ولكن الآن تم وضع القوانين والقواعد الرئيسية التي يسير عليها اللعب خلال المباراة، وذلك بدءً من عام 1863م؛ للتقليل من العنف الشديد الذي يحدث خلال اللعب.

وأخذت اللعبة تسير في طريق التقدم والتطوير، حتى تم تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا “FIFA”، وذلك عام 1904م، بعاصمة فرنسا باريس.

وبعد ذلك أصبحت القوانين ييتم وضعها بشكل متتابع، مثل قانون الضربات الركنية، وضربة الجزاء، التسلل، والحكام.

القوانين الخاصة بلعبة كرة القدم

مدة المباراة 90دقيقة، تقسم إلى شوطين وبينهم فاصل للراحة مدته 15 دقيقة، بالإضافة إلى وقت بدل ضائع يتم إضافته في نهاية كل شوط حسب رؤية الحكم للوقت الذي تم استغراقه لإسعاف أحد اللاعبين، أو للتبديل.

يتم احتساب الهدف عند دخول الكرة بالكامل إلى خط المرمى، بين العمودين القائمين

تستمر المباراة ولا تتوقف إلا بأمر من الحكم، وذلك عند تجاوز الكرة خط التماس، أو المرمى.

إذا كان هناك إنذار للاعب يُخرج الحكم بطاقة الصفراء،أما إذا أراد الحكم طرد لاعب نتيجة خطأ ما قد حدث فيقوم بإخراج بطاقة حمراء له.

يتم إجراء قرعة لمعرفة من سيبدأ لعب المباراة من الفريقين، بالإضافة إلى اختيار الفريق للمرمى التي يريد الوقوف عليها، ومن سيقوم بالضربة الأولى لكى تبدأ المباراة.

من المهم أن يتواجد اللاعبين جميعاً داخل أرض الملعب قبل بدء المباراة، وكل لاعب يقف في الموقع المخصص له.

أنواع بطولات كرة القدم

الدوري المحلي”درجة أولى، وثانية”.

بطولة الكأس”وتسمى باسم الدولة الموجود بها المسابقة”.

دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال آسيا.

بطولة أمم أوروبا، آسيا، أفريقيا.

اتحادات كرة القدم

كل دولة لها الاتحاد المختص بها، والذي ينظم اللعب وشئون اللاعبين.

وهناك عدة اتحادات منها:-