موظفو مالية تعز يتظاهرون للمطالبة بحمايتهم من اعتداءات ضباط الجيش والأمن

@ تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-05-06 16:30:07

نفذ موظفو مكتب المالية بمحافظة تعز، الثلاثاء، وقفةً احتجاجيةً ومسيرة طالبوا فيها مكتب المالية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية منتسبيه ورفع دعوى قضائية ضد المعتدين ومن يقف خلف الاعتداءات المتكررة على كوادر المالية.

وفي بيان صدر عن الوقفة الاحتجاجية والمسيرة هدد موظفو مكتب المالية بالإضراب العام الشامل عن العمل حتى يتم إيصال الجناة المعتدين ومن يقف خلفهم إلى الجهات القضائية للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء ومعاقبتهم على ما اقدموا عليه وفقاً للقانون.

وناشد المحتجون وزير المالية سالم صالح بن بريك ومحافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي نبيل عبده شمسان تحمل مسؤوليتهما القانونية والأخلاقية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المعتدين، وتوفير بيئة آمنة لجميع الموظفين المدنيين وخصوصاً موظفي مكتب المالية كونهم الأكثر عرضة للاعتداءات من منتسبي الجيش والأمن وقيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات.

ودعا المحتجون جميع النقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، والفعاليات السياسية والثقافية اليمنية التضامن والمساندة وإدانة الانفلات الأمني وسلوك العصابات والمليشيات المسلحة.

وكانت جماعة مساحة يقودها ضابط في اللواء 22 ميكا اعتدت يوم الاثنين على مدير الوحدة الحسابية بفرع المالية بمديرية صبر الموادم مختار نور الدين، بعد رفض الأخير صرف مبالغ مالية مخالفة للقانون.

وظهر موظف المالية المعتدى عليه في تسجيل مصور باكيا ويشرح كيف تم الاعتداء عليه ونهب حقيبته التي تحوي كل متعلقات العمل.