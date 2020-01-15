موعد مباراة برشلونة القادمة ضد غرناطة والقنوات الناقلة

سبورت 360 – يستقبل فريق برشلونة منافسه غرناطة في إطار ختام مباريات الجولة ال20 من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 الذي يتصدره النادي الكتالوني بنفس الرصيد مع ريال مدريد، وهو أيضًا حامل اللقب في الموسمين الماضييين.

وستكون مباراة غرناطة هي المباراة الأولى للمدرب الجديد لنادي برشلونة وهو الإسباني كيكي سيتيين، الذي جاء خلفًا للمدرب المُقال إيرنستو فالفيردي الذي رحل بعد موسمين ونصف بسبب خسارة لقب كأس السوبر الإسباني.

برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة، وهو يتفوق على الوصيف ريال مدريد بفارق الأهداف فقط، فيما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة ويقدم مستويات جيدة حتى الآن في الليجا بعد العودة إليه من جديد.

وسيضطر العملاق الكتالوني لخوض مباراة غرناطة في ظل غياب المهاجم الأوروجياني ونجم الفريق لويس سواريز الذي سيغيب لمدة 4 أشهر بسبب الإصابة في الركبة، مع احتمالية غياب تير شتيجن المتواصل منذ اسبوعين.

موعد مباراة برشلونة القادمة والقنوات الناقلة

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل يوم 19 من شهر يناير الجاري لعام 2020 في ملعب “كامب نو” في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ودبي وستنقل حصريًا على قناة “بي إن سبورتس 3”.

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