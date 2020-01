موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

أحمد جمال

يفتح استاد الكامب نو أبوابه لاستضافة مباراة برشلونة ضد غرناطة في إطار مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني 2019-20، وذلك يوم الأحد 19 يناير 2020 ميلادياً، الموافق 24 جمادى الأول 1441 هجرياً.

عانى الفريق الكتالوني في الأسبوع الأخير، حيث تعادل مع إسبنايول بنتيجة (2-2) ليعود من جديد الفارق الصفري بين البلاوجرانا وريال مدريد في عدد النقاط، تلتها هزيمة وخروج من كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، بعد أن انتصر الأتليتي على برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف.

على الجانب الآخر يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويقدم مستوى رائع في الآونة الآخيرة والتي كانت آخرها في الدوري الإسباني عندما انتصر على مايوركا بهدف دون رد، ومن ثم استطاع أن يتخطى فريق تاموريسيتي في الجولة الثانية من كأس الملك بعدما انتصروا بهدف دون رد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الجولة العشرين من الدوري الإسباني 2019-20، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين.

تشافي : موجهة الدحيل صعبة، ورفضت قيادة برشلونة لهذا السبب

سيفتقد برشلونة لخدمات كل من ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب فرينكي دي يونج بسبب الإيقاف، عدا ذلك لن يفتقد العملاق الكتالوني لأي لاعب آخر في لقاء غرناطة .

لا نستطيع التكهن بطريقة وأسلوب اللعب الذي سيطبقه المدرب الجديد كيكي سيتين مع الفريق، ولكن من المتوقع أن لا تكون هناك الكثير من التغييرات على المستوى الأسماء المُشاركة وطريقة الخطة على الورق، ولذا فمن المتوقع أن يبدأ بطريقة (4-3-3)، بتواجد تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه رباعي دفاعي مكون من سيميدو، بيكيه، لونجليه وألبا، وفي الوسط بوسكيتس، راكيتيتش وأرتورو فيدال وفي الهجوم ميسي، جريزمان مع الإعتماد على أنسو فاتي بديلاً لسواريز.

كونراد دي لا فوينتي، جوهرة أخرى من لامسيا قد يفتقدها برشلونة

TV GUIDE: The first game of the @QSetien era https://t.co/dxjp1PRk8Z

— FC (@FCBarcelona) January 16, 2020