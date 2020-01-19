موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الاسباني



يحل فريق غرناطة ضيفا على برشلونة، فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدورى الإسبانى “الليجا” بالموسم الجارى 2019-2020، في أول ظهور للمدرب الجديد كيكي سيتين الذى تول المسئولية قبل أيام خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى أقيل من منصبه عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني مطلع يناير الجاري.



وتنتظر جماهير برشلونة ظهور الفريق لأول مرة مع سيتين مدرب ريال بيتيس السابق الذى جاء تعيينه بمثابة مفاجأة مدوية حيث جاء في ظل ترقب الجميع لقدوم تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري أو رونالد كومان مدرب منتخب هولندا.



وتحدث سيتين، فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء أمس قائلا، “دائماً أقول للاعبين بأن يتوقعوا الأفضل من الخصوم، لا توجد مباراة سهلة، الأسبوع الأول لى مر بشكل رائع وأفضل مما توقعت، عندما تذهب لفريق جديد دائماً يكون شك، لكننى كنت متفاجئا جداً باللاعبين وقبولهم بـ أفكارى”.



وأضاف سيتين، “لا يمكننى أن أخفى أن ميسى لاعب خاص جداً، تحدثت مع جميع اللاعبين مثل ميسى وبيكيه ونيتو، جميع لاعبى برشلونة ب لديهم الفرصة للعب يوماً ماً”. وواصل المدير الفنى للبارسا قائلا، “جميع اللاعبين لديهم الفرص لكى يلعبوا، تشكيلتى التى اخترتها فى التدريبات ليس لها علاقة بالمُباراة، على الجميع أن يُقاتل على مركزه وبعض المرات سوف اختار لاعبين ليس من المُتوقع أن يُشاركوا، أول شىء أريده هو الفوز، إذا فزنا ولم نلعب جيداً سأكون غاضباً فقط، هذه قناعتى، إذا لعبنا جيداً سوف نفوز”.



وعن توليه تدريب برشلونة قال، “لقد ذهبت إلى هناك برغبتى، هذا الضغط لن أشعر به، أعلم أننى سوف أتلقى بعض الانتقادات لكن لن يهمنى مع ضغط العمل، لدى 700 رسالة فى هاتفى لم أرد عليها”.



وكان كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد لنادى برشلونة، قاد مران الفريق أمس، السبت، بمدينة خوان جامبر، فى ختام استعدادات البلوجرانا لمواجهة غرناطة، وشارك اللاعبين تبادل الكرة.



