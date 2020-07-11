موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الجولة 36 من الدوري الإسباني، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع بالنسبة للفريقين؟

يحل برشلونة ضيفًا على نظيره بلد الوليد ، يوم السبت المقبل، على ملعب خوسيه زوريا، وذلك ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني.

ويسعى البارسا إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة غريمه المتصدر ريال مدريد، خاصةً بعد أن أضاع الفريق الصدارة قبل عدة جولات.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بعد تغلبه في المباراة الماضية على إسبانيول بهدفٍ نظيف، وذلك بفارق نقطة واحدة عن الريال الذي يتبقى له مباراة أمام ألافيس يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 35.

في المقابل، يأمل فريق بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت، خاصةً بعد تلقيه هزيمة أمام فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 39 نقطة، ويحدوه الأمل للارتقاء إلى مركز أفضل.

والآن نستعرض في التقرير التالي موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد والقنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما هو موعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة؟

موعد مباراة بلد الوليد ضد برشلونة هو يوم السبت 11 يوليو 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441 هجريًا، وستقام على خوسيه زوريا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة؟

تمتلك قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وستقوم بإذاعة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد ، وذلك على القناة الثالثة beIN SPORTS HD 3.

إذا لم تكن مشترك في المجموعة القطرية فيمكنك متابعة المباراة كتابيًا ولحظة بلحظة عن طريق النسخة العربية من جول، والتي ستبدأ قبل مجريات اللقاء بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة برشلونة – بلد الوليد خوسيه زوريا السبت 11 يوليو 2020،

20 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 3

ما هو التشكيل المتوقع لبرشلونة؟

سيدخل برشلونة المباراة في غياب عدة لاعبين، على غرار فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وجونيور فيربو وصامويل أومتيتي للإصابة، بينما سيغب أنسو فاتي للإيقاف بعد طرده في المباراة الماضية.

💙❤ عشاق #برشلونة في كل مكان، طاب یومكم بكل خیر 😍 pic.twitter.com/LLTgR4wlRK

— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 6, 2020

وباستثناء ذلك، ستكون كتيبة البلوجرانا مستعدة لتحقيق الفوز على بلد الوليد في مباراة السبت والاستمرار في ملاحقة ريال مدريد على الصدارة.

التشكيل | 4-3-1-2

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو

ليونيل ميسي

أنطوان جريزمان – لويس سواريز

ما هو التشكيل المتوقع لبلد الوليد؟

في المقابل سيدخل فريق بلد الوليد مواجهته أمام البارسا، في غياب بيدرو بورو ولويس ميجيل وكارو ومحمد ساليسو وماثيوس فرنانديز للإصابة

ومن المنتظر أن يدخل الفريق مباراة برشلونة بتشكيلته المعهودة، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

التشكيل | 4-2-3-1

جوردي ماسيب

ناتشو – كيكو أوليفاس- خواكين فرنانديز – أنتونيو

كيكي بيريز – فيدي سان إميتيريو

فيكتور جارسيا – حاتم بن عرفة – والدو روبيو

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