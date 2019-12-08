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موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات والغيابات

8 ديسمبر، 2019
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موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات والغيابات

موعد مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، القنوات الناقلة، أبرز الغائبين، الحكام ومجموعات ذات الأذنين هذا الموسم

بدأت البطولة الأهم في أوروبا وثاني أهم بطولة في العالم بعد المونديال، وهي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-20 التي بدأت جولتها الأولى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الماضي، وسنكون على موعد مع استكمال لمتعة أجواء مباريات ذات الأذنين حيث سنتابع الجولة السادسة بدءً من يوم الثلاثاء القادم 10 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 13 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

ستُفتتح الجولة بمباراتين في غاية الأهمية، عندما يستقبل جينك البلجيكي نظيره نابولي الإيطالي، وفي نفس الوقت يلتقي ليفربول الإنجليزي مع نظيره سالزبورج النمساوي، وذلك لحساب نفس المجموعة، ويمتلك الجميع حظوظ متساوية، وأي هزيمة لليفربول في وقت فوز نابولي ستعني رحيلهم عن دوري الأبطال والتوجه للدوري الأوروبي.

مجموعة أخرى نارية يلتقي فيها زينت الروسي مع بنفيكا البرتغالي ولايبزيج الألماني مع أولمبيك ليون الفرنسي، قبل أن نتجه إلى مجموعة مثيرة أخرى، عندما يلتقي برشلونة الإسباني مع الإنتر الإيطالي، وكذلك بوروسيا دورتموند الألماني مع سلافيا براج التشيكي، وكل الاحتمالات مفتوحة على مصرعيها لجميع الفريق.

فالفيردي: برشلونة يريد الانتصار على إنتر.

أما أياكس الهولندي فسيتضيف فالنسيا الإسباني في الوقت الذي يلتقي فيه تشيلسي الإنجليزي مع ليل الفرنسي، وللثلاثي الأول حظوظ متساوية ستجعل المباريات في قمة الإثارة والمتعة لا سيما وأن الجميع يأتي بكافة نجومه ويسعى إلى التأهل إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية الأغلى.

في اليوم التالي سنبدأ بمباراتي دينامو زغرب ومانشستر سيتي، وشاختار وأتلانتا، ثم تحضر الإثارة في مجموعة يوفنتوس، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد مع لوكوموتيف موسكو واليوفي مع باير ليفركوزن، والأمور كلها على المحك للفريق الإسباني والألماني كذلك.

ونختتم اليوم بريال مدريد الذي يواجه كلوب بروج البلجيكي، إلى جانب باريس سان جيرمان أمام جلطة سراي التركي، على أن تشهد مجموعة أخرى قمة فريدة من نوعها، عندما يستضيف بايرن ميونخ نظيره توتنهام، والأخير يضع عينه على الثأر بعد الخسارة ذهابًا بسبعة أهداف لهدفين في قلب لندن.

وفي هذا التقرير سنتعرف سوياً على كل شيء يخص الجولة السادسة من دور مجموعات دوري الأبطال لموسم 2019-20، موعد المباريات، القنوات الناقلة، الحكام والغيابات وأكثر من ذلك..

موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020

مدرب سالزبورج ينصح هالاند بالانتقال إلى البوندسليجا

المباراةالموعدالملعبالحكمالقناة الناقلة
نابولي – جينكالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية		سان باولولم يحدد بعدbeIN SPORTS HD 2
سالزبورج – ليفربولالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية		ريد بول آرينالم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
بنفيكا – زينت سان بطرسبرجالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		ملعب دا لوزلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
أولمبيك ليون – لايبزيجالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		ملعب الأضواءلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
بوروسيا دورتموند – سلافيا براجالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		سيجنال إيدونا باركلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
إنتر ميلان – برشلونةالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		جيوزيبي مياتزالم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
تشيلسي – ليلالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		ستامفورد بريدجلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
أياكس – فالنسياالثلاثاء 10 ديسمبر 2019،
13 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		يوهان كرويف آرينالم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
شاختار دونيستك – أتلانتاالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية		ميتاليست أوبلاستلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
دينامو زغرب – مانشستر سيتيالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت السعودية		ماكسيمير شتاديونلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
باريس سان جيرمان – جلطة سرايالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		حديقة الأمراءلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
كلوب بروج – ريال مدريدالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		يان بريدل آرينالم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
بايرن ميونخ – توتنهامالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		أليانز آرينالم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
أولمبياكوس – النجم الأحمرالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		كارايسكاكيسلم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
أتلتيكو مدريد – لوكوموتيف موسكوالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		واندا ميتروبوليتانولم يحدد بعدbeIN SPORTS HD
باير ليفركوزن – يوفنتوسالأربعاء 11 ديسمبر 2019،
14 ربيع الآخر 1441،
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية		باي آرينالم يحدد بعدbeIN SPORTS HD

أبرز الغائبين عن الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2019-20

ميسي بطل عروض “ون مان شو” في برشلونة!

للإصابة

للإيقاف

ديان لوفرين – ليفربولإيزيكيل جاراي – فالنسيا
فابينهو – ليفربول كريبين دياتا – كلوب بروج
ماركو أسينسيو – ريال مدريد كلينتون ماتا – كلوب بروج
ليروي ساني – مانشستر سيتي لا يوجد
إيدينسون كافاني – باريس سان جيرمانلا يوجد
هوجو لوريس – توتنهام لا يوجد
خاميس رودريجيز – ريال مدريد لا يوجد
ميتشل فورم – توتنهام لا يوجد
دييجو كوستا – أتلتيكو مدريد لا يوجد
ناتشو – ريال مدريد لا يوجد
شيمي فرساليكو – أتلتيكو مدريد لا يوجد
أنطونيو روديجر – تشيلسي لا يوجد
فلورين أندوني – جلطة سراي لا يوجد
نيكلاس زوله – بايرن ميونخ لا يوجد
جوردي ألبا – برشلونة لا يوجد
ديفيد نيريس – أياكس لا يوجد
نيلسون سيميدو – برشلونة لا يوجد
لوكاس هيرنانديز – بايرن ميونخ لا يوجد
أليكسيس سانشيز – الإنتر لا يوجد
جورجيو كيلليني – يوفنتوس لا يوجد
ماتيو بوليتانو – الإنتر لا يوجد
توماس ديلاني – بوروسيا دورتموند لا يوجد
إيميرك لابورتي – مانشستر سيتي لا يوجد
كيفن مالكويت – نابولي لا يوجد
لويك إمبي سو – باريس سان جيرمان لا يوجد

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20:

المجموعة الأولى
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1باريس سان جيرمان5410122+1013
2ريال مدريد5221117+48
3كلوب بروج503239-63
4جلطة سراي502319-92
المجموعة الثانية
المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1بايرن ميونخ5500214+1715
2توتنهام53111711+610
3النجم الأحمر5104319-163
4أوليمبياكوس5014714-71
المجموعة الثالثة
المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1مانشستر سيتي5320123+911
2شاختار دونيتسك5131810-26
3دينامو زغرب51229905
4أتالانتا5113512-74
المجموعة الرابعة
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1يوفنتوس5410104+613
2أتلتيكو مدريد521265+17
3باير ليفركوزن520357-26
4لوكوموتيف موسكو510449-53
المجموعة الخامسة
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ليفربول5311118+310
2نابولي523074+39
3سالزبورج52121611+57
4خينك4014516-111
المجموعة السادسة
المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1برشلونة532073+411
2الإنتر521297+27
3بوروسيا دورتموند521267-17
4سلافيا براج502338-52
المجموعة السابعة
المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط
1لايبزيج531186+210
2زينت سان بطرسبرج521276+17
3أولمبيك ليون521276+17
4بنفيكا4113711-44
المجموعة الثامنة
المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهفارقنقاط
1أياكس5311125+710
2فالنسيا522187+18
3تشيلسي522198+18
4ليل5014312-91
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أبطال أوروبا الجولة السادسة القنوات دوري مباريات من موعد والغيابات

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