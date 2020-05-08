المشهد اليمني

موقع أمريكي ينصح الأمريكيين بتجربة الوجبة اليمنية (الفتة بالعسل) خلال فترة الحظر

8 مايو، 2020
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المشهد اليمني

نصح موقع ذا فوكاس الأمريكي زواره بتجربة الوجبة اليمنية (الفتة بالعسل) ووصفها بأنها وجبة شهية وسريعة التحضير.

وقال الموقع إن المطبخ اليمني بشكل عام يقدم للمبتدئين والخبراء في الطهي فرصًا مذهلة لاستكشاف مختلف النكهات والقوام والتركيبات.

نص المادة الخبرية:

من إحدى ميزات الحجر الصحي في الولايات المتحدة الامريكية إمضاء الوقت في الاستمتاع بوصفات جديدة من جميع أنحاء العالم.

ويقدم المطبخ اليمني للمبتدئين والخبراء في الطهي فرصًا مذهلة لاستكشاف مختلف النكهات والقوام والتركيبات.

وتعد وجبة الفتة بالعسل إحدى الوجبات اليمنية التي يتوجب عليك تجربتها. هذا الطبق سريع التحضير وحلو، وهو مناسب في كل الأوقات ويمكن تحضيره كوجبة إفطار أو غداء.

العسل اليمني

العسل عنصر هام في المطبخ اليمني. النحل الذي ينتجه يجمع الرحيق من شجرة السدر – مما يجعله من أفضل أنواع النحل في العالم.

لهذا السبب ، يعد إنتاج العسل في اليمن سوقًا مربحًا للغاية.

وإلى جانب مذاقه المميز ، فإن الخصائص الطبية للعسل لا حدود لها.

وصفة الفتة بالعسل:

مدة التحضير: 10 دقائق

مخصصة لشخص واحد

نوع الأكل: نباتي

المكونات

2 خبز بيتا (بني أو أبيض)

2 ملعقة صغيرة. من العسل السائل

ملعقة صغيرة من السمن أو الزبدة

4 ملاعق صغيرة من الماء الساخن

الطريقة:

نقطع خبز البيتا في مربعات متوسطة الحجم ونضعه في مقلاة مع حرارة منخفضة لبضع ثوان.

اسكب الماء على الخبز وقلب بملعقة لبضع ثوان (يجب أن يكون الخبز طريًا ولكن ليس طريًا جدًا أو مهروساً).

نضيف الزبدة أو السمن ونقلب لمدة 10 ثوان.

يضاف العسل ويقلب لمدة 10 ثوان.

قدميها دافئة وفورية.

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