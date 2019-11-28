المشهد اليمني

موقع بريطاني يحتفي بيمني نجح في جمع تبرعات خيرية تقدر بأكثر من 200 ألف دولار

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 31 دقيقة
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المشهد اليمني

احتفى موقع مديل إيست آي البريطاني بشاب يمني تمكن من جمع تبرعات مادية للأعمال الخيرية في اليمن، وبأكثر من 200 ألف دولار أمريكي (نحو مائة وعشرة مليون ريال يمني).

الشاب الذي يدعى سالم باراس من أبناء محافظة حضرموت، وهو أكبر الناشطين المحليين في المجال الخيري، وقد نشط في المجال منذ العام 2012م.

وأصدر الموقع مقطع فيديو يحتفي بالرجل تحت عنوان (رحبوا معنا باليمني الذي استطاع جمع أكثر من 200 ألف دولار للأعمال الإنسانية عبر صفحات التواصل الاجتماعي).

وبحسب الموقع فإن باراس يستخدم حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك وتويتر) لمشاركة الآخرين تفاصيل مشاريعه الخيرية وكم تبلغ تكلفتها.

وقال باراس أن المتبرعين يتجاوبون مع منشوراته بمجرد مرور دقائق على نشرها.

وقال باراس أنه جمع أكثر من 200 ألف دولار في الأعمال الخيرية في اليمن، حيث ساعدت نشاطاته في تمويل بناء 16 مسجد وسبعة آبار و12 منظومة طاقة شمسية في المناطق الريفية والنائية.

وينهمك في الوقت الحالي في مشروع بناء سد مائي سيساعد على توفير المياه النظيفة لسكان مناطق ريفية بالمكلا، ويخدم ما بين 700 إلى 1000 مستفيد من السكان.

وأوضح بأنه استطاع جمع أكثر من 80 ألف دولار أمريكي كمساعدات غذائية للمحتاجين.

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المشهد اليمني

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