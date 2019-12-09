أخبار نادي برشلونة

“موندو ديبورتيفو”: تميز شتيجن حارس برشلونة يضع هازارد في موقف محرج

9 ديسمبر، 2019
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شتيجن


 

تسبب تميز الألماني أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، خلال الموسم الحالي في وضع البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، في موقف محرج، وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية.

ووفقًا لـ”موندو ديبورتيفو” فإن شتيجن تميز بشكل غير متوقع عندما أرسل الكرة الطويلة إلى زميله أنطوان جريزمان، أمس السبت، ضد ريال مايوركا في لعبة الهدف الأول.

وأشارت إلى أن شتيجن سبق أيضًا أن منح لويس سواريز تمريرة حاسمة هذا الموسم ضد خيتافي، موضحة أن شتيجن قدم تمريرتين حاسمتين هذا الموسم، ليتفوق على عدد كبير من اللاعبين الكبار في الدوري الإسباني/الليجا/ وعلى رأسهم هازارد.

وذكرت أن النجم البلجيكي لم يقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة فقط، رغم أن مركزه يسمح له بفرص لا حصر لها لصناعة الأهداف مقارنة بشتيجن.

 

 

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