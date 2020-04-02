مونييه: لم أشعر بالذنب لكوني السبب في إصابة هازارد

نجم باريس سان جيرمان ينفي حرمانه ريال مدريد من خدمات إيدين هازارد

قال توماس مونييه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وظهير منتخب بلجيكا إنه لم يتعمد التدخل على إيدين هازارد والتسبب في إصابته.

وكان مونييه قد تدخل على قدم هازارد خلال المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ونتيجة لذلك، أصيب هازارد في الكاحل وابتعد عن الملاعب لـ 3 أشهر، ثم تعرض لانتكاسة أنهت موسمه بعد أيام قليلة من تعافيه من هذه الإصابة.

وحول ذلك، قال مونييه إنه لم يقم بإصابة هازارد كما يقال، بل أن هازارد قد اصطدم به مما أدى إلى وقوعه بشكل خاطئ ومن ثم إصابته.

وأضاف: “لم أشعر بالذنب لاحتمالية غيابه عن اليورو، وذلك لأن الأمر في البداية كان مجرد أسبوعين، ثم شهرين، ثم 3 أشهر، ثم حدثت الانتكاسة”

وتابع: “بخصوص الموسم الحالي أعتقد أنه سيستكمل في وقت لاحق بسبب حقوق البث التلفزيوني والأموال التي ستتكبدها اقتصاديات اللعبة”

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يذكر أن كأس الأمم الأوروبية 2020 قد تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، مما سيمنح إيدين هازارد فرصة المشاركة فيها مع منتخب بلاده بكامل الجاهزية.