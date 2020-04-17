أخبار نادي برشلونة

موهوب لاماسيا: العودة لبرشلونة؟ حين يصبح بيكيه رئيسًا

17 أبريل، 2020
0
موهوب لاماسيا: العودة لبرشلونة؟ حين يصبح بيكيه رئيسًا

رئاسة بيكيه لبرشلونة تحسم عودة نجم إنتر وموناكو السابق إلى الفريق الكتالوني

قال كيتا بالدي نجم نادي موناكو الحالي ولاتسيو وإنتر سابقًا إن عودته إلى صفوف برشلونة ستكون حين يحصل جيرارد بيكيه على رئاسة النادي.

وكان بالدي قد لعب في صفوف فريق الشباب لبرشلونة قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي، حيث يعد أحد خريجي أكاديمية لاماسيا.

وحول مستقبله في الوقت الحالي، قال إنه لا يستطيع أن يقول لا لريال مدريد خلال الفترة المقبلة في حال أرادوا التعاقد معه في الميركاتو.

وأضاف: “لدي ذكريات رائعة في برشلونة، ولكنني قد أعود إلى هناك مستقبلًا وليس في الوقت الحالي، ربما حين يصبح بيكيه رئيسًا”

وتابع: “في حال كنت رئيسًا لبرشلونة كنت بالطبع سأحضر نيمار، هو مميز وقادر على إضافة الكثير لأي نادٍ يلعب في صفوفه”

وأردف: “الأمر يتعلق بالظروف وباللحظة، هذا سيكون جواب السؤال عن مستقبلي في أي وقت، المعطيات تتغير بمرور السنوات ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث مستقبلًا”

جاسوس ومخرج أفلام إباحية.. أغرب الأعمال الجانبية للاعبي كرة القدم

يذكر أن كيتا بالدي قد لعب في صفوف إنتر خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فريقه الحالي موناكو الفرنسي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
العودة بيكيه حين رئيسا لاماسيا لبرشلونة موهوب يصبح

إقرا أيضا

Photo of أخبار توتنهام : ريدناب يحذر هاري كين من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

أخبار توتنهام : ريدناب يحذر هاري كين من الانضمام إلى مانشستر يونايتد

17 أبريل، 2020
Photo of غلاف سبورت﻿ : هكذا سيبدو قميص برشلونة الجديد

غلاف سبورت﻿ : هكذا سيبدو قميص برشلونة الجديد

17 أبريل، 2020
Photo of أخبار برشلونة : سيتيين : أحلم بالفوز بدوري الأبطال مع برشلونة والمشي بالكأس بين الأبقار

أخبار برشلونة : سيتيين : أحلم بالفوز بدوري الأبطال مع برشلونة والمشي بالكأس بين الأبقار

17 أبريل، 2020
Photo of نشرة جول | أرتيتا يتدخل لخفض الرواتب في أرسنال وبايرن ميونخ يطلب حكيمي

نشرة جول | أرتيتا يتدخل لخفض الرواتب في أرسنال وبايرن ميونخ يطلب حكيمي

17 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق