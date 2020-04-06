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مياه الصرف الصحي تغرق شوارع المنصورة والمواطنون يناشدون الجهات المعنية

7 أبريل، 2020
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تحولت شوارع مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن عصر اليوم الإثنين إلى بحيرة مجارى يصعب المرور منها وسط غياب تام للسلطة المحلية.

وناشد سكان حي التقنية بمديرية المنصورة الجهات المعنية بالنظر إلى حال مديرية المنصورة بشكل خاص ومحافظة عدن بشكل عام وهي تغرق بمياه المجاري وتكدس القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والأماكن الداخلية .

وباتت غالبية شوارع المديرية مغطاه بمياه الصرف
وتمتد لامتار طويلة وسط مناشد من الاهالي لوضع حلول, لافتين إلى أنهم مهددون بالأمراض بسبب مياه المجارى خاصة الأطفال.
ومنذ عصر اليوم الإثنين إلى لحظة كتابة الخبر الان لازالت مياه الصرف الصحي تغرق جولة التوفيق وشوارع أخرى وسط غياب للسلطة المحلية التي لم تنشر أي توضيح بهذا الخصوص.

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