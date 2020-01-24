مياه عدن تؤكد حقيقة اختلاط مياه الشرب بمياه المجاري في الممدارة

صرح مصدر مسؤول في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن في تعليق عن الفيديو الذي نشر في عدد من المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب في حي من احياء الممدارة.

وأوضح المصدر أن السبب في ذلك يعود الى تعرض انبوب مياه الشرب للكسر وذلك بواسطة شيول كان يقوم برفع القمامة من قبل صندوق النظافة وتحسين المدينة.

وكشف المصدر ان انبوب مياه الشرب الرئيس البالغ حجم قطره ٦ بوصه والمزود للحي بالاضافة لانبوب مياه الصرف الصحي تعرضا كليهما للكسر ما أدى الى اختلاط المياه الصالحه للشرب بمياه الصرف الصحي.

وأضاف المصدر بأن فرق الصيانة من عمال المياه وعمال الصرف الصحي باشروا عمليات إصلاح الضرر فيما قامت ايضا فرقة من المختبر المركزي للمياه بتعقيم الشبكة بالكلور وتم فحصها.

وأكد المصدر بان مؤسسة المياه قد تاكدت من عدم وجود إي آثار لمياه الصرف الصحي لتقوم بعد ذلك باعادة فتح المياه وإيصالها لمنازل المواطنين.