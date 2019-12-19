ميدانية لمدير أمن محافظة والأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين مديرية الضالع

في زيادة ميدانية للعميد /عدلان صالح قايد مدير الأمن محافظة الضالع والأستاذ / شوقي عبدالله عبيد الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين مديرية الضالع لمدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 للاطلاع على سير الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الأول وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المعنوي والاهتمام التحفيزي للطلاب والطالبات من قبل القيادات الجنوبية بالضالع لما لها من مردود إيجابي يترك أثرة الجيد في نفسيات الطلاب والطالبات وكذا القائمين على العملية التربوية والتعليمية في المدرسة .

وخلال الزيارة اطلعا مدير الأمن ومعه الأمين العام لنقابة المعلمين الجنوبيين مديرية الضالع على الإجراءات و الترتيبات التي تسير الامتحانات الفصلية في مدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة بما فيها الوضع الأمني خلال فترة الامتحانات .

وقد قاما بزيارات قاعات الامتحانات لمشاهدة الطلاب والطالبات وهم يؤدون واجبهم الامتحان .

مدير أمن محافظة الضالع العميد /عدلان الحتس قال أثناء الزيارة

أن زيارتنا اليوم لمدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة هي واجب أخلاقي قبل ان يكون واجب بحكم المسؤولية التي نشغلها لكوننا أولياء أمور و واجبنا يحتم علينا الاطلاع على شؤون أولادنا في إطار التعاون المشترك بين المجتمع والإدارة المدرسية من أجل خلق مناخ تربوي و تعليمي جيد نرى حصاده على الواقع لمستقبل تنشدة اجيالنا ونفتخر به كا آباء ومعلمين ومعلمات في مدرستنا العزيزة. .

وأنه لشرف كبير لي وفخر ا عظيم أن أزور مدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة فقد كانت واحدا من طلابها درسنا وترعرعنا فيها و اتقنا أبجديات اللغة ونهلنا من مناهل العلم والمعرفة فيها واليوم هاهم أبنائنا يدرسون في مدرسة الآباء هذا الصرح العلمي الشامخ الذي نكن له كل التقدير والامتنان و لمدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة يعود الفضل بعد الله سبحانه وتعالى إلى ما وصلنا آلية من مكانه

نتمنى لطلابنا وطالباتنا التوفيق والنجاح في أداء الامتحانات ونشكر إدارة مدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة وكل العاملين فيها على جهودهم الطيبة ودورهم الكبير الذي يبذلونة من أجل أولادنا

وسنكون إلى جانبهم في تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم خلال فترة سير الامتحانات أو في أي ظروفا أخرى

والجدير بالذكر أن طلاب وطالبات مدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة يؤدون الامتحانات الفصلية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2019 لليوم الخامس على التوالي بنظام الكنترول المدرسي برغم الكثافة العددية لطلاب والطالبات البالغ عددهم 1450 طالب وطالبة يتوزعون على فترتين صباحية ومسائية. .

⏺..الأعلام التربوي لمدرسة الشهيد صالح عنتر الجليلة