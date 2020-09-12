ميراليم بيانيتش يشارك فى مران برشلونة للمرة الأولى



ظهر لاعب الوسط البوسنى ميراليم بيانيتش فىتدريبات برشلونة الإسبانى، للمرة الأولى، اليوم السبت، بعد انضمامه لصفوف الفريق الكتالونى، قادما من يوفنتوس الإيطالى في صفقة تبادلية انتقل فيها آرثر ميلو إلى صفوف السيدة العجوز مقابل حصول البلوجرانا على خدمات لاعب الوسط البوسنى بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي للبيانكونيرى.







انضم ميراليم بيانيتش لتدريبات برشلونة الإسبانى، اليوم السبت، استعدادا للانضمام لصفوف الفريق الكتالونى، في الموسم الجديد 2020-2021، ولكن الفريق الكتالونى سيبدأ مبارياته متأخرا، بعد أن تم تأجيل مباراته أمام فياريال، بسبب إنهائه الموسم متأخرا نظرا لمشاركته فى منافسات دوري أبطال أوروبا، وكانت أخر مبارياته أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي البطولة، والتي انتهت بهزيمة ساحقة للبلوجرانا بنتيجة 8-2.







وتدرب بيانيتش على العشب بشكل فردى نظرا لغيابه عن مباراة خيمناستيكا الودية المحدد لها السابعة من مساء اليوم، على ملعب كامب نو.







وكان ميراليم بيانيتش، قد ظهر للمرة الأولى، بقميص فريقه الجديد برشلونة الإسباني، مساء الخميس الماضى، بعد انضمامه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق يوفنتوس الإيطالي، لتعزيز خط وسط الفريق الكتالونى، فى الموسم المقبل، ورحب الحساب الرسمى لبرشلونة، عبر موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، بالنجم البوسنى، قائلا:”مرحبا ميراليم بيانيتش”، وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قد ذكرت أن تقديم لاعب الوسط ميراليم بيانيتش الرسمي للجمهور سيتأخر حتى الأسبوع المقبل.

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