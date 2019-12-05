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ميسي: ماني استحق مركز أفضل في الكرة الذهبية

5 ديسمبر، 2019
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ميسي: ماني استحق مركز أفضل في الكرة الذهبية

علق الفائز بالكرة الذهبية ليونيل ميسي على حلول السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، في المركز الرابع خلفه بالقائمة النهائية.

وفاز ميسي بالكرة الذهبية السادسة بتاريخه، متفوقاً على زميل ماني في ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك بسبعة أصوات فقط.

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وقال الأرجنتيني مع “كانال بلس”: “أمر مؤسف أن يأتي ماني رابعاً، ولكن برأيي كان هناك عديد اللاعبين المميزين بالعام الحالي”.

وأكمل: “هذا يفسر صعوبة اختيار لاعب بعينه، ولكن أنا أتحدث عن ماني لأنه لاعب يعجبني، قام بعام رائع، وكذلك كان ليفربول ككل، ولهذا أخترته”.

وختم: “أكرر، كان هناك عديد اللاعبين المميزين هذا العام، وذلك سبب صعوبة الاختيار النهائي”.

وحقق ماني لقب دوري الأبطال رفقة ليفربول، وتصدر لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لبلوغ نهائي أمم أفريقيا مع السنغال.

وتألق ماني في الانتصار العريض الذي حققه ليفربول الأربعاء على حساب إيفرتون بنتيجة 5-2 ضمن مجريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

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