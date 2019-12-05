ميسي : من العار تواجد ماني في المركز الرابع بترتيب الكرة الذهبية

موقع سبورت 360 – صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بأنه من العار تواجد السنغالي ساديو ماني بالمركز الرابع فقط بترتيب جائزة الكرة الذهبية، مشيراً إلى أنه اختاره للفوز بجائزة “الأفضل” الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم لأنه معجب بطريقة لعبه.

ونجح ليونيل ميسي هذا العام في حصد جائزتي “الأفضل” الخاصة بالفيفا، والكرة الذهبية، بعد موسمه المميز مع برشلونة.

وحلَّ ساديو ماني في المركز الرابع بترتيب جائزة الكرة الذهبية هذا العام بعد كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث، وفيرجيل فان دايك الوصيف، والفائز بالجائزة ميسي.

ميسي : اخترت ماني للفوز بجائزة الفيفا لأنني أحبه

وتحدث ليونيل ميسي لقناة “” الفرنسية قائلاً “من العار تواجد ساديو ماني في المركز الرابع بترتيب الكرة الذهبية”.

وأضاف “لكن أعتقد أن كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لهذا السبب كان من الصعب اختيار لاعب معين”.

وتابع “ولكني اخترت ساديو ماني لحصد جائزة الأفضل لأنني أحب هذا اللاعب، حيث قدّم ماني موسماً رائعاً مع فريق ليفربول، لهذا السبب اخترته”.

وأكمل “أكرر مرة أخرى، كان هناك الكثير من اللاعبين الكبار هذا العام، لذلك كان الاختيار صعباً”.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني احتل المركز الخامس بترتيب جائزة “الأفضل” هذا العام خلف زميله بالفريق محمد صلاح.

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