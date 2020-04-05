أخبار نادي برشلونة

ميسي هداف “البيج فايف” في العقد الأخير

5 أبريل، 2020
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شاهد هدف عالمي لفريق شباب برشلونة على طريقة ميسي


يتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى مهاجم برشلونة الإسبانى قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف فى العشر مواسم الأخيرة فى الدوريات الخمس الكبرى “البيج فايف”.

وسجل ميسى على مدار 10 مواسم مع برشلونة فى الدورى الإسبانى 369 هدفا، ليتفوق على غريمه التقليدى كريستيانو رونالدو الذى احرز 335 هدفا، مع ناديى ريال مدريد ويوفنتوس، فيما جاء ثالثا الأوروجويانى إدينسون كافانى (223 هدفا)، والبولندى روبرت ليفاندوفسكى مهاجم بايرن ميونخ رابع (221 هدفا).,

ويحتل البرغوث الأرجنتينى صدارة هدافى الدورى الأسبانى هذا الموسم برصيد 19 هدفا بفارق 6 أهداف عن النجم الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، كما يتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الليجا برصيد 12 أسيست.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

أهداف ميسي

 


 

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