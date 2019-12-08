أخبار نادي برشلونة

ميسي وسواريز يقودان هجوم برشلونة ضد مايوركا

8 ديسمبر، 2019
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برشلونة ضد مايوركا


برشلونة ضد مايوركا
 

أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة التشكيل الذى يخوض مواجهة ضيفه ريال مايوركا المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم من الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه – بيكيه – جونيور فيربو

الوسط: راكيتيش – بوسكيتش – دى يونج

الهجوم: جريزمان – ميسى – سواريز

تشكيل برشلونة

 

 

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