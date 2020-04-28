ميسي و رونالدو.. أبرز ما قاله نجوم الكرة عن المقارنة بين الساحرين

سبورت 360- بعد أن يُعلق ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو حذائيهما إعلاناً لانتهاء مسيرتهما في عالم الساحر المُستديرة، سيكون للجيل الحالي من عشاق الكرة في العالم الحق أن يتباهوا بأنهم عاشوا في عصر إبداع الساحرين الذي فاق كل الحدود.

مسيرة النجمين حافلة و زاخرة سواء مع مُنتخبيهما الأرجنتين و البرتغال، أو مع الأندية التي مثلوا ألوانها، ميسي الذي ظل وفياً لألوان البلوجرانا، و رونالدو الذي صنع مجداً في مانشستر يونايتد وريال مدريد و أخيراً في يوفنتوس.

وتعددت أراء نجوم الكرة عن الفارق بين ميسي و رونالدو، منهم من يُفضل ميسي ويراه مبدعاً لن يجود الزمان بمثله، وآخرين يرون رونالدو لاعب من عالم آخر لا يُمكن أن يُقارن بأحد، سنستعرض خلال هذا التقرير أبرز الآراء التي ناقشت المُقارنة بين الساحرين.

أنصار ميسي : لاعب عبقري لا يُماثله أحداً

ميسي الذي فاز بالكرة الذهبية ست مرات يراه أنصاره غير قابل للمُقارنة، وهو الرأي الذي عبر عنه ماركو فان باستن، نجم الكرة الهولندية، الذي قال في تصريحات صحفية سابقة:”كريستيانو رونالدو لاعب عظيم، ولكن هؤلاء الذين يقولون إنه أفضل من ميسي لا يفقهون شيئاً في كرة القدم، أو يقولون ذلك بسوء نية، ميسي فريد وغير قابل للتكرار”.

أما المُدرب الإيطالي فابيو كابيلو، المُدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إيطاليا، فقال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :”رونالدو لاعب استثنائي، ولكن ميسي عبقري، رونالدو يُمكنه أن يُساعد فريقه للفوز بكل شيء، ولكن ميسي يمكنه أن يذهب لأبعد من ذلك”.

زميل ميسي السابق في برشلونة صامويل إيتو، قال في تصريحات نقلها موقع بليتشر ريبورت في 2016، :”رأيت ميسي وهو يتطور في برشلونة، وأستطيع أن أقول بدون أدنى شك أنه أفضل من كريستيانو رونالدو، هو أفضل لاعب في العالم، وسيكون كذلك لمدة عشر سنوات إضافية”.

ومن جانبه تحدث ديفيد بيكهام، لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، عن المُقارنة بين النجمين، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية :”ميسي فريد في مستواه كلاعب كرة، من المستحيل أن يكون هناك شخص آخر مثله، كلاعب ليس هناك من هو أفضل منه”، وأكمل :”هو ورونالدو الذي لم يصل لمستواه، أفضل من الجميع”.

زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد واين روني يرى أن ميسي يتفوق عليه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية :”رونالدو لا يرحم في منطقة الجزاء، ولكن ميسي سيُعذبك قبل أن يقتلك”، وأضاف :”مع ميسي يصلك انطباع أنه يستمتع أكثر، هذا الثنائي أحدث تغييراً في الرياضة فيما يتعلق بأرقام الأهداف المُسجلة، ولا أعتقد أن أحداً يُمكنه أن يُضاهيهما”.

أنصار رونالدو : مثال الاحترافية في أبهى صورها

أما رونالدو الذي تمكن خلال مسيرته من الفوز بالكرة الذهبية خمس مرات، فيُثني جمهوره على قوته البدنية الكبيرة التي امتزجت بمهارة فنية هائلة.

ويرى أسطورة الكرة البرازيلية بيليه أن رونالدو هو الأفضل، قائلاً في تصريحات سابقة نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية :”الآن، أعتقد أن رونالدو هو اللاعب الأكثر ثباتاً”، وأكمل بيليه :”ولكني أعتقد أنني أفضل منهم جميعاً، سيكون هناك بيليه واحد، ولن يكون هناك من هو مثلي”.

وقال نجم الريال السابق روبرتو كارلوس، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور الإنجليزية، :”أشاهده يتدرب يومياً، طريقة تدريبه رائعة، هو يُريد أن يتطور يوماً بعد يوم”.

وأكمل :”هذا هو الفارق مع ميسي، ميسي لاعب استثنائي، ولكن في جوانب التدريب و الاحترافية و التركيز و الدافعية و النجاح، كريستيانو لديه الأفضل على الجميع”.

مُدرب رونالدو السابق في مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون يُفضله النجم البرتغالي على ليونيل ميسي الذي أشاد بقدراته الهائلة في التحكم، ولكنه شرح مميزات رونالدو الاستثنائية.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة إندبندنت البريطانية، :”رونالدو يُمكنه اللعب لفريق ستوكبورت كاونتي ويُسجل هاتريك، يُمكنه أن يُسجل بكلتا قدميه، وبرأسه، هو لاعب شجاع مثل الأسد”.

مُدرب صاروخ ماديرا السابق في ريال مدريد زين الدين زيدان عبر عن تفضيله له على ميسي بالقول في تصريحات نقلها موقع بليتشر ريبورت :”ما يقوم به رونالدو من كوكب آخر، إذا استمر سيُمكنه أن يفوز بالكرة الذهبية أكثر من ميسي”.

أما كواريزما زميل رونالدو في منتخب البرتغال خرج بتصريح نقلته صحيفة ستاندارد البريطانية قبل ست سنوات عبر من خلاله على رؤيته بأن رونالدو أفضل من ميسي، قائلاً:”كريستيانو هو الأفضل في العالم، الشاب الآخر يأتي من خلفه”.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

