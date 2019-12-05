ميسي يبرر اختياره ماني كأفضل لاعب في العالم

ميسي معجب بنجم ليفربول

فريق عمل يوروسبورت عربية

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي -نجم نادي برشلونة- أنه معجب بالسنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وكشف أفضل لاعبي العالم أنه صوّت لماني في جائزة أفضل لاعب ف العالم، قائلا: “تألق العديد من اللاعبين الكبار، وبالتالي كان من الصعب الاختيار، لكنني فضلّت ماني لأنه لاعب أحب مشاهدته”.

وأضاف: “لقد كان عاما رائعا بالنسبة له وكان مهما للغاية في إنجازات ليفربول”.

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وجاءت اختيارات ميسي: ماني أولا، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والمنافس التقليدي له طوال السنوات العشر الأخيرة ثانيا، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب زميله الهولندي فرانكي دي يونغ في المركز الثالث.

لكن المطاف انتهى بفوز ميسي بالمركز الأول، وحلّ فان دايك ثانيا، فيما جاء المركز الثالث من نصيب رونالدو والرابع لساديو ماني، أما المركز الخامس فكان للمصري محمد صلاح.