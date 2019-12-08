ميسي يتخطى رقم كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

موقع سبورت 360 – مازال الصراع مشتعلاً بين الثنائي الأبرز في تاريخ كرة القدم الحديث، بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، على الرغم من مغادرة الأخير الدوري الإسباني وناديه السابق ريال مدريد والانتقال للدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس.

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وسجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف “هاتريك” قاد بهم فريقه برشلونة لفوز كبير على فريق مايوركا 5-2، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب “كامب نو”، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

هاتريك ميسي يجعله يتفوق على كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني

أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، أن الهاتريك الذي سجله ميسي في شباك ريال مايوركا، رقم 35 للبرغوث الأرجنتيني في مسابقة الليجا.

وأصبح ميسي أكثر اللاعبين تسجيلاً لثلاثة أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بتاريخ الدوري الإسباني، متفوقاً على كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق.

وسجل كريستيانو رونالدو 34 هاتريك مع ريال مدريد في الليجا قبل انتقاله ليوفنتوس.

وصل ميسي للهاتريك رقم 35 في 462 مباراة، بينما سجل رونالدو الـ 34 هاتريك في 288 مباراة.

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