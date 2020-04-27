ميسي يتدخل لمنع انتقال فيليب كوتينيو إلى ناد اخر غير برشلونة



كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تدخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في منع انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب الفريق المعار إلى بايرن ميونخ، لإقناعه بالعودة إلى البارسا بعد انتهاء الإعارة وعدم الانتقال لناد آخر.







ويفكر نادي برشلونة في بيع كوتينيو خلال الصيف الجاري أو إدخاله ضمن صفقة تبادلية أخرى للإستفاده منه في الموسم المقبل، وذلك بعد اهتمام عدة أندية إنجليزية بضمه أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.







وذكرت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، تدخل لمنع رحيل كوتينيو عن النادي الكتالوني في الصيف المقبل وطلب عودته للفريق من جديد.







أشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيتجه لبيع عثمان ديمبلي بدلا من كوتينيو، خاصة في ظل الاصابات المتكررة للفرنسي منذ قدومه إلى البارسا.







وفى الوقت نفسه، استقر كيكى سيتين، المدير الفنى لنادى برشلونة الإسبانى، على عودة البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب خط وسط الفريق المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى عقب نهاية الموسم الحالى.







وقالت صحيفة “ماركا ” الإسبانية، إن برشلونة كان يفكر فى بيع كوتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن حالة الركود الاقتصادى التى يشهدها العالم بعد تفشى انتشار فيروس كورونا الخطير جعل النادى الإسبانى يعيد النظر فى بيع اللاعب البرازيلى.







وأشارت الصحيفة إلى أن كيكى سيتين المدير الفنى للبلوجرانا لديه خطة جديدة للاستفادة من كوتينيو مع الفريق مستقبلا، وهى نقله إلى اللعب فى مركز خط الوسط بدلا من استخدامه كجناح أيسر فى ظل موهبته الهجومية وقدراته فى الثلث الأخير.

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