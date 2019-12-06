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ميسي يتوج تألقه مع برشلونة بجائزة الأفضل في نوفمبر

6 ديسمبر، 2019
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ميسي يتوج تألقه مع برشلونة بجائزة الأفضل في نوفمبر

النجم الأرجنتيني يعيش واحدة من أفضل فتراته مع الفريق الكتالوني

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستواه مع برشلونة خلال نوفمبر الماضي، بحصد جائزة أفضل لاعب بالدوري الإسباني على مدار الشهر.

ميسي يتمتع بواحدة من أفضل فتراته مع النادي الكتالوني في الفترة الأخيرة، تزامناً مع حصوله على الكرة الذهبية السادسة خلال هذا الأسبوع.

مهاجم برشلونة ساعد فريقه على تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال شهر نوفمبر، حيث سجل 4 أهداف ونجح في صناعة آخر على المستوى المحلي.

وسجل نجم الفريق الكتالوني هدفاً خلال هزيمة فريقه أمام ليفانتي، وقاد انتفاضته أمام سيلتا بتسجيل ثلاثية خلال المباراة، كما صنع هدفاً لزميله لويس سواريز ضد ليجانيس.

وكان ميسي قد واصل تألقه حتى مطلع ديسمبر، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه خارج ملعبه ضد أتلتيتكو مدريد يوم الأحد الماضي، بالجولة الخامسة عشر من عمر الليجا.

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ويحتل النجم الأرجنتيني حالياً صدارة الهدافين بالمسابقة، حيث تمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 آخرين لصالح برشلونة.

ومن المقرر أن يتسلم ميسي جائزته أمام جماهير فريقه، قبل مباراة الفريق أمام ألافيس يوم السبت 21 ديسمبر.

 

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