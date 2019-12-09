ميسي يحتفل بمرور سبعة أعوام على تحطيم إنجاز مولر التاريخي

موقع سبورت 360- يشهد اليوم الإثنين 12-9-2019 ذكرى مرور سبعة أعوام على إنجاز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وأسطورة برشلونة، بتحطيم السجل التاريخي للمهاجم الألماني ولاعب بايرن ميونخ السابق جيرد مولر.

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وتمكن ليونيل ميسي في مثل هذا اليوم من عام 2012 في الوصول إلى الهدف السادس والثمانين، ليحطم بذلك عدد أهداف جيرد مولر في عام واحد.

وأصبح ميسي في عام 2012 أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في عام تقويمي واحد، عندما وصل إلى 91 هدف في 69 مباراة رسمية خاضها مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين.

موسم مخيب لـ برشلونة رغم إنجاز ليو ميسي التاريخي

ورغم إنجاز ليو في عام 2012 إلا أنه أنهى الموسم بشكلٍ مخيب للآمال عندما ودع برشلونة مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ في نصف النهائي، بعد خسارة الذهاب برباعية نظيفة والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل، واكتفى بالوصول إلى نصف نهائي كأس الملك.

وكان لقب الدوري الإسباني بقيادة المدرب الراحل تيتو فيلانوفا النقطة المضيئة في موسم 2012-2013، التاريخي بالنسبة لميسي.

يذكر أن ميسي حصد جائزة الكرة الذهبية الرابعة أيضاً في عام 2012.

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