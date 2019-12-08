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ميسي يحتفل مع جماهير برشلونة بالكرة الذهبية قبل مواجهة مايوركا

8 ديسمبر، 2019
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ميسي يحتفل مع جماهير برشلونة بالكرة الذهبية قبل مواجهة مايوركا


احتفل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بحصوله على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة فى تاريخه،مع جماهير برشلونة فى ملعب “كامب نو”، قبل مباراة ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الليجا.

وحصل ميسى على جائزة الكرة الذهبية 2019 والسادسة فى تاريخه، ليفض الشراكة مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، حيث كان يملك كل منهما 5 جوائز.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم من الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه – بيكيه – جونيور فيربو

الوسط: راكيتيش – بوسكيتش – دى يونج

الهجوم: جريزمان – ميسى – سواريز

 

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