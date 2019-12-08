أخبار نادي برشلونة

ميسي يحرز هدف برشلونة الثالث أمام مايوركا

8 ديسمبر، 2019
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ميسي يحرز هدف برشلونة الثالث أمام مايوركا


سجل ليونيل ميسى هدف برشلونة الثالث فى مرمى ريال مايوركا بالدقيقة 40 بالمواجهة المقامة على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” لتصبح النتيجة 3-1.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم من الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه – بيكيه – جونيور فيربو

الوسط: راكيتيش – بوسكيتش – دى يونج

الهجوم: جريزمان – ميسى – سواريز

 

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