ميسي يحصد جائزة “لاعب الشهر” فى الدوري الإسباني

توج ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الاسباني “الليجا” عن شهر نوفمبر الماضي.







وتفوق ميسي في سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدوري الاسباني “الليجا” عن شهر نوفمبر الماضي، الثنائي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد.





وحقق ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الاسباني رقماً مميزاً بعدما سجل هدفاً في فوز الفريق الكتالوني على اتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.







ورفع ليونيل ميسي رصيده من الأهداف على مدار مشواره فى مسابقة الدوري الإسباني في شباك أتلتيكو مدريد إلى 25 هدفاً فى 27 مباراة، ليحتل الأتلتيكو المركز الثانى فى قائمة الخصوم المفضلين للنجم الأرجنتيني خلف إشبيلية.







وكان ليونيل ميسي توج بجائزة “الكرة الذهبية” التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة الاثنين الماضي.







وانفرد ميسي بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالجائزة برصيد 6 ألقاب متفوقًا على ملاحقه المباشر كريستيانو رونالدو الذي توج بها 5 مرات.







