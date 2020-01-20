ميسي يحل لُغز غرناطة ويسجل هدفاً رائعًا

ميسي يقود البرسا لتحقيق الفوز الأول تحت قيادة سيتين

فريق عمل يوروسبورت عربية

أحرز نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هدف فريقه الوحيد في مباراته أمام غرناطة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد.

وحل غرناطة ضيفا على الفريق الكاتلوني في ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تطبيق يوروسبورت عربية يأخذك إلى مدرج فريقك المفضل

Android

IOS

ونجح ميسي النجم الدولي الأرجنتيني في تسجيل الهدف الأول للبرسا في الدقيقة 76، حيث أتى الهدف بعد سلسلة من التمريرات، وتمكن ميسي في وضع الكرة في الشباك.

اقرأ أيضاً: كابوس مانشستر يونايتد يضرب مدينة ليفربول

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

لمشاهدة الهدف: