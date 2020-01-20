أخبار نادي برشلونة

ميسي يحل لُغز غرناطة ويسجل هدفاً رائعًا

20 يناير، 2020
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ميسي يحل لُغز غرناطة ويسجل هدفاً رائعًا

ميسي يقود البرسا لتحقيق الفوز الأول تحت قيادة سيتين

فريق عمل يوروسبورت عربية

19 يناير 2020

أحرز نجم فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي هدف فريقه الوحيد في مباراته أمام غرناطة، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد.

وحل غرناطة ضيفا على الفريق الكاتلوني في ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ونجح ميسي النجم الدولي الأرجنتيني في تسجيل الهدف الأول للبرسا في الدقيقة 76، حيث أتى الهدف بعد سلسلة من التمريرات، وتمكن ميسي في وضع الكرة في الشباك.

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وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليغا، بينما توقف رصيد غرناطة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

لمشاهدة الهدف:

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