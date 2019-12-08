أخبار نادي برشلونة

ميسي يسجل هدف برشلونة الثاني أمام مايوركا

8 ديسمبر، 2019
0
ميسي يسجل هدف برشلونة الثاني أمام مايوركا


سجل ليونيل ميسى هدف برشلونة الثانى فى مرمى ريال مايوركا بالدقيقة 17 بالمواجهة المقامة على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” لتصبح النتيجة 2-0.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثانى.

ويغيب عن البارسا فى لقاء اليوم من الفرنسى البرازيلى آرثر، وخوردى البا ، وعثمان ديمبيلى، وأنسو فاتى للإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيرجى روبرتو- لينجليه – بيكيه – جونيور فيربو

الوسط: راكيتيش – بوسكيتش – دى يونج

الهجوم: جريزمان – ميسى – سواريز

 

الوسوم
أمام اخبار برشلونة الثاني الدوري الاسباني الليجا برشلونة برشلونة ضد مايوركا سوبر كورة مايوركا مباراة برشلونة ميسي هدف يسجل

مقالات ذات صلة

Photo of تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على ريال مايوركا

تقييم لاعبي برشلونة بعد الفوز على ريال مايوركا

8 ديسمبر، 2019
Photo of موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات والغيابات

موعد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020، القنوات والغيابات

8 ديسمبر، 2019
Photo of سواريز: استعدنا الثقة في برشلونة وهكذا سجلت هدفي

سواريز: استعدنا الثقة في برشلونة وهكذا سجلت هدفي

8 ديسمبر، 2019
Photo of موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني

8 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق