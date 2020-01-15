ميسي يطالب بضم صديقه.. ميلو يعود وموهبة برازيلية في الطريق

كل ما يخص أخبار برشلونة على مدار الساعة..

فريق عمل يوروسبورت عربية

نرصد لكم أبرز أخبار برشلونة مما رصدته الصحف العالمية والإسبانية في السويعات الأخيرة..

عودة.. أبرزت يومية “سبورت” الموالية لبرشلونة عودة متوسط الميدان البرازيلي، آرثر ميلو، للتدريبات الجماعية وخوضه المران الرئيسي صبيحة اليوم. كان من المتوقع أن ينخرط ميلو في تدريبات الفريق بعد أسبوعين من الآن، بيد أنه تجاوب بشكل سريع للبرنامج التأهيلي وقد يشهد الأحد القادم على مشاركته ضد غرناطة بالليغا.

غياب.. وقالت الصحيفة نفسها إن المران الأول للمدرب الجديد كيكي سيتيين شهد غياب العديد من العناصر، أبرزهم جان كلير توديبو الذي سيلتحق بشالكه على سبيل الإعارة إضافة إلى المصابين ديمبيلي وسواريز، بينما غاب 5 عناصر شابة من فريق الرديف يتقدمهم أنسو فاتي وكارليس بيريز.

اختبار.. قالت يومية “آس” إن الفترة القادمة تعتبر بمثابة اختبار جدي لمدى ملائمة كيكي سيتيين لمنصب مدرب برشلونة، وأوضحت في تقرير لها أن النادي مقبل على جدول مباريات صعب. بداية سيلعب أمام غرناطة الذي هزمه في الذهاب بهدفين، ثم رحلة إلى المستايا معقل فالنسيا، فاستقبال ليفانتي الذي هزمه أيضًا في الذهاب بثلاثية تاريخية، وبملعب بنتو فيامارين ستكون المواجهة بين كيكي وفريقه السابق ريال بيتيس. 5 مباريات من العيار الثقيل.

صداقة.. في البرنامج الإسباني الشهير “شيرنغيتو” قال الصحفي إدواردو إيندا إن ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة التعاقد مع صديقه الأرجنتيني ومهاجم مانشستر سيتي، سيرخيو أغويرو، لاستعاضة غياب لويس سواريز المنتهي موسمه. واستدل إيندا بتعطش ورغبة أغويرو في المشاركة أساسيًا وهو ما لا يوفره المدرب بيب غوارديولا وسيكون في برشلونة.

الأخير.. زعمت “موندو ديبورتيفو” المقرّبة من دوائر النادي، إن عملية المفاوضات مع كيكي سيتيين شرعت منذ شهرين تقريبًا وتوقفت بشكل فجائي، قبل أن تستكمل مرة أخرى بعد رفض تشافي عرض أبيدال إثر اجتماعهما في قطر، إضافة إلى ذلك فقد رفض رونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي بحجة ارتباطه بالطواحين في كأس أوروبا 2020. وكان كيكي الخيار الأخير.

اغتباط.. وكشفت “ماركا” في تقرير لها عن أكثر لاعبي برشلونة سعادة برحيل المدرب أرنستو فالفيردي. إذ أشارت إلى لاعب الرديف ريكي بويغ الذي أعجب بمنشور إقالة فالفيردي وكذلك بمنشور تعيين سيتيين. بينما استدعاه المدرب المخضرم إلى أول مران له مع النادي وتحدث معه مطولًا. همّش فالفيردي اللاعب الموهوب بشكل ملحوظ بينما سيغتبط كثيرًا كيكي بالعمل معه.

موهبة.. قالت صحيفة “غلوبوسبورت” البرازيلية إن برشلونة حسم بالفعل صفقة انتقال متوسط ميدان بالميراس، ماثيوس فيرنانديز، هذا الشتاء على أن يُعار اللاعب إلى ناديه لنهاية الموسم. 11 مليون يورو هو ثمن الصفقة بحسب الصحيفة للاعب البالغ من العمر 21 عامًا والذي ينشط بمركز الوسط المدافع.

تطبيق يوروسبورت عربية يأخذك إلى مدرج فريقك المفضل

Andorid

IOS

لمتابعة حساب الكرة السعودية عبر انستجرام

لمتابعة حساب فرجة عبر انستجرام