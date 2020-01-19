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ميسي يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع سيرجيو أجويرو

19 يناير، 2020
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ميسي يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو وليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين

سبورت 360 – كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني في تعاقد البرسا مع مواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعاني فريق برشلونة حالياً من نقصٍ واضح في مركز المهاجم بعد إصابة الأوروجواني لويس سواريز في ركبته، وابتعاده عن الملاعب لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وأشارت الصحف الإسبانية بأن برشلونة قد يستغل سوق الانتقالات الشتوية ويتعاقد مع مهاجم بديل للأوروجواني سواريز، وميسي حسب صحيفة “الميرور” يرغب في ضم سيرجيو أجويرو.

ميسي يرغب في الاستعانة بخدمات مواطنه أجويرو في برشلونة

وأشارت الصحيفة أن ليونيل ميسي رشّح مواطنه سيرجيو أجويرو ابن 31 عاماً ليكون بديلاً لسواريز، وطلب من الإدارة محاولة التعاقد معه.

وأضافت الصحيفة أن ليونيل ميسي قد اجتمع بالمدرب الجديد كيكي سيتيين بعد تعيين الأخير، وتحدث عن تلك المسألة.

ويرى ليونيل ميسي أن سيرجيو أجويرو يعتبر الخيار الأمثل لتعويض إصابة لويس سواريز الطويلة، ولكن في نفس الوقت من الصعب أن يستغنى عنه السيتي الآن بعد تألقه اللافت للأنظار هذا الموسم بتسجيله حتى الآن 18 هدفاً، وصناعة ثلاثة آخرين في 22 مباراة.

الجدير بالذكر أن عقد سيرجيو أجويرو سينتهي مع فريقه الحالي مانشستر سيتي في صيف عام 2021.

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