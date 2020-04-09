ميسي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة ودفعه لكفالة رونالدينيو



علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، على العديد من التقارير الصحفية التى ربطته بالرحيل عن صفوف البارسا، بعد نهاية عقده مع النادى فى صيف 2021، بالإضافة إلى دفعه قيمة كفالة الإفراج عن النجم البرازيلى رونالدينيو.







كذب ميسي، جميع هذه التقارير، عبر خاصية ستورى بحسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”، نافيا شائعات رحيله عن برشلونة، إلى فريق إنتر ميلان، بالإضافة إلى عدم دفعه تكاليف الإفراج عن النجم البرازيلى رونالدينيو، من احد سجون باراجواى.

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كانت تقارير صحفية إيطالية، قد زعمت أن إنتر ميلان، بدأ يفكر فى التعاقد مع النجم الأرجنتينى، خاصة بعد حديث ماسيمو موراتى، الرئيس السابق للنيراتزورى، الذى حث إدارة النادى الحالية على ضم ميسي.



كما أدعت تقارير صحفية أرجنتينية، قيام البرغوث، بدفع مبلغ مليون و 400 ألف دولار، قيمة كفالة خروج النجم البرازيلى السابق رونالدينيو.



ويتبقى لميسي عاما واحدا فقط على نهاية عقده مع برشلونة، وقد أكد في أكثر من مناسبة عن عزمه الاعتزال بصفوف النادي الكتالوني.



وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.