ميسي يكشف عن أصعب مدافع واجهُه في مسيرته







جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميسي لشبكة “دازن”، والمثير فيها أن اختياره لم يكن لأحد كبار مدافعين أوروبا أو الدوري الإسباني مثل سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني، أو فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.







وقال ميسي: “الرقابة رجل لرجل لا تزعجني لكنك تعرف أنك ستمر بمباريات سيئة، الأمر يكون غريب أن يكون حولك أحدهم بشكل مستمر، في الواقع مثل هذا الأمر لم يحدث لي كثيرًا ولا يزعجني لكنه غريب”.







وأضاف: “بالنسبة لي بابلو مافيو مدافع جيرونا هو أكثر المدافعين صعوبة الذين واجهتهم، هو يبالغ في مراقبة الخصم بشكل كبير”.







وأكمل: “لم أكن أبدًا من نوعية اللاعبين الذين يشكون من التدخلات فأنا أعتقد أن الالتحام البدني والركلات جزء من كرة القدم في النهاية”.







وأنهى تصريحاته: “عندما ألعب بشكل سيئ فقط أشعر بالغضب، لكن لو كانت الأمور تسير معي بشكل جيد فكل شيء آخر يكون على ما يرام ولا أتعامل مع مثل تلك التدخلات بشكل غاضب”.







جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 هدفًا أمام كريم بنزيما هداف ريال مدريد الذي يملك 12 هدفًا.







