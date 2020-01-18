ميسي يهدي كيكي سيتيين انتصاره الأول مع برشلونة

التاريخ يجزم: ميسي سيسجل وبرشلونة يفوز في مباراة كيكي سيتيين الأولى!

فريق عمل يوروسبورت عربية

ستكون مباراة برشلونة ضد غرناطة غدًا الأحد محط أنظار المشجعين الكتالونيين إذ إنها ستشهد على الظهور الأول للمدرب كيكي سيتيين الذي خلف إرنيستو فالفيردي.

لم يستقر مدرب ريال بيتيس السابق على التشكيلة التي ستخوض المباراة، لكنه يأمل حصد النقاط الثلاث للاستمرار في صدارة الليغا، خاصة أن المواجهة ستقام في “كامب نو” حيث نادرا ما يفقد فريقه النقاط.

إضافة إلى ذلك، فإن ليونيل ميسي جاهز تماما، وتشير الأرقام إلى أنه يضمن -عادة- لأي مدرب جديد التسجيل، وهو أمر يعطي الطمأنينة للجهاز الفني الذي يخوض تجربة مثيرة للمرة الأولى في تاريخه مع نادٍ بحجم برشلونة.

ظهر ميسي مع الفريق الأول للمرة الأولى تحت قيادة الهولندي ريكارد، وتعاقب عليه غوارديولا وفيلانوفا، وتاتا مارتينو، ولويس إنريكي، وفالفيردي، وقد نجح غالبا في التسجيل بالمباراة الأولى لهم.

الاستثناء كان بيب غوارديولا، لأن مباراته الأولى لم يلعبها ميسي الذي كان يشارك مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين، والتي فاز خلالها الأرجنتين بالميدالية الذهبية.

مع بقية المدربين، سجل ميسي لبرشلونة في مباراة تيتو فيلانوفا الأولى والتي كانت ضد ريال سوسييداد، إذ فاز البرشا على كامب نو 5-1 وسجل ميسي هدفين.

أما مع تاتا مارتينو فقد فاز برشلونة 7-0 على ليفانتي، وسجل ميسي هدفين في الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني.

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وقاد ميسي برشلونة للفوز على إليتشي 3-0 في مباراة لويس إنريكي الأولى، إذ سجل حينها هدفين.

الاستثناء من حيث الانتصارات كان فالفيردي، ففي مباراته الأولى خسر برشلونة بذهاب السوبر الإسباني أمام ريال مدريد 1-3، لكن ميسي حافظ على القاعدة وسجل هدف برشلونة حينها رغم أنه هدف لم يساعد فالفيردي لتفادي الهزيمة.

لذلك، يمكن أن يكون كيكي سيتيين هادئا، لأن ميسي سيسجل ضد غرناطة ما يساعد على تحقيق النقاط الثلاث والحفاظ على صدارة الليغا جولة إضافية.