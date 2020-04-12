أخبار نادي برشلونة

ميسي يوجه رسالة إلى العاملين فى القطاع الطبى خلال أزمة كورونا

12 أبريل، 2020
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ميسي


وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، رسالة إلى العاملين فى القطاع الطبى، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى ضرب غالبية بلدان العالم. 

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نشر ميسي، رسالة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى “إنستجرام”، قائلا:” بالأمس، انتهى أسبوع العاملين في مجال الصحة العالمية، وأود مع اليونيسف أن أعرب عن امتناني العميق للعمل الذي يقومون به”.

أضاف النجم الأرجنتيني، قائلا:”الأبطال المجهولون الذين يتحملون أيامًا وليالٍ طويلة بعيدًا عن عائلاتهم ، بحيث يمكن لأفرادنا أن يكونوا آمنين من فيروس كورونا، واستمرار التزامهم النبيل برعاية المرأة الحامل والحفاظ على حماية الأطفال والمراهقين رغم كل شيء”. 

ويقضى نجوم كرة القدم، فى الوقت الحالى، فترة الحجر المنزلى، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى إيقاف النشاط الرياضى. 

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.

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