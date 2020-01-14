ميسي يوجه رسالة وداع إلى إرنستو فالفيردى

وجه النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، رسالة وداع إلى إرنستو فالفيردى، الذى تمت إقالته من تدريب الفريق الكتالونى مساء أمس الاثنين بعد خسارة كأس السوبر الإسبانى، ليتولى كيكي سيتين، المدير الفنى السابق لفريق ريال بيتيس، المهمة بدءا من اليوم بعد تقديمه فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، وكتب ميسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “شكرًا لك على كل شيء، ميستر. أنا متأكد من أنك ستقدم مردود رائع في أي مكان تذهب إليه، بالإضافة إلى كونك محترفًا عظيما، فأنت شخص رائع. حظ سعيد وعناق كبير”.





ميسي يوجه رسالة إلى فالفيردي بعد رحيله عن برشلونة







ووقع كيكى سيتين، المدير الفنى الجديد لفريق برشلونة الإسبانى، عصر اليوم الثلاثاء، على عقود توليه تدريب الفريق الكتالونى لمدة موسمين ونصف ليستمر حتى يونيو عام 2022، وذلك خلفا للمدرب إرنستو فالفيردي.







وخاض فريق برشلونة الإسبانى تدريبه الأول تحت قيادة المدرب الجديد كيكى سيتين، ظهر اليوم الثلاثاء.







وذكر الموقع الرسمى لنادى برشلونة، أن كيكي سيتين تقابل مع العديد من اللاعبين المتاحين للفريق الأول فى الجلسة الأولى التى تجمع بينهما بالإضافة إلى بعض لاعبى الرديف.







وكان برشلونة أعلن مساء أمس، إقالة إرنستو فالفيردي الذى حقق 4 بطولات فقط خلال قيادته للفريق الكتالونى جاءت من خلال الدوري الإسباني موسمى 2018 ، 2019 وكأس ملك إسبانيا موسم 2018 والسوبر الإسباني موسم 2018.



