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ميسي يُسجل هاتريك لبرشلونة في مرمى مايوركا

8 ديسمبر، 2019
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موقع سبورت 360- سجل ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، الهدف الخامس في مرمى ريال مايوركا، في إطار الجولة 16 من الدوري الإسباني، ليرفع رصيده الشخصي للهدف الثالث خلال مُباراة اليوم.

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هدف ميسي الخامس لبرشلونة والثالث له، جاء في الدقيقة 83، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، ليُسكنها الشباك في الزاوية القريبة منه لينجح في خداع الحارس.

وكان ميسي قد بدأ أهداف في الدقيقة 17 عندما أحرز هدفاً على طريقته الخاصة بعد تسديدها في الزاوية البعيدة بعد أن استلم الكرة أمام منطقة الجزاء، هدف ميسي الثاني جاء في الدقيقة 40، واستلم حينها الكرة عند قوس منطقة الجزاء، ليُسددها مُتقنة على يمين الحارس.

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